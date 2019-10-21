Uludağ’da kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp uçuruma yuvarlanan yaşlı adam, 1.5 saat yürüdükten sonra oturduğu yerde hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybetti.
Uludağ’da korkunç olay! Kestane toplamaya çıkmıştı...21.10.2019 20:42
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