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Uludağ'da kaybolan 2 dağcı bulundu! Hayatta kalmak için kar mağarası yapmışlar

27 Ocak 2019, Pazar

Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.


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