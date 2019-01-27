Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.
Uludağ'da kaybolan 2 dağcı bulundu! Hayatta kalmak için kar mağarası yapmışlar27 Ocak 2019, Pazar
- Uludağ'da kaybolan 2 dağcı bulundu! Hayatta kalmak için kar mağarası yapmışlar
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