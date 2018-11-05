Bursa'da Tarım Orman Bakanlığı tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler tamamlandı. 2'si hamamlı olmak üzere Sarıalan, Kirazlıyayla ve 2'inci oteller bölgesine yapılan 6 tuvalet bölgenin tüm ihtiyacını karşılayacak. Görenlerin villa zannettiği lüks tuvaletlerin içerisinde hamam, soyunma dolapları, duşa kabinler, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor. Uludağ'daki 50 yıllık tuvalet krizi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ortadan kaldırılıyor. Bakanlık tarafından ayrılan 2,5 milyon liralık bütçe ile Sarılan kamp alanında 2 adet hamamlı lüks, piknik alanında 2 adet, Kirazlıyayla'da 1 adet, 2'inci oteller bölgesinde de 1 adet tuvalet yapımına başlandı. Bakanlık tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Uludağ Milli Park Müdürlüğü ile birlikte yapılan 5 yıldızlı tuvaletler içerisinde her türlü konfor düşünülmüş. Özellikle kampçıların bulunduğu Sarılan bölgesindeki her birinin mali değeri 550 bin lirayı bulan hamamlı tuvaletlerin dış görüntüsü villayı andırıyor. Tamamen ahşap ve taş kullanılarak yapılan tuvaletler doğalgaz ile ısınıyor. Lüks tuvaletin içerisinde hamam, duşakabinler, soyunma dolapları, engelli vatandaşlar için özel tuvaletler bulunuyor.
Uludağ'da 5 yıldızlı tuvaletleri görenler villa zannediyor...05 Kasım 2018, Pazartesi
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