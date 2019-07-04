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Ultra Ortodoks Yahudiler İsrail bayrağını yaktı

04.07.2019 12:09

Sık sık zorunlu askerlik karşıtı eylemleriyle gündeme gelen Ultra Ortodoks Yahudiler, yine İsrail devletinin tepkisini çekecek


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