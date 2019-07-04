Ultra Ortodoks Yahudiler İsrail bayrağını yaktı

Sık sık zorunlu askerlik karşıtı eylemleriyle gündeme gelen Ultra Ortodoks Yahudiler, yine İsrail devletinin tepkisini çekecek
Ultra Ortodoks Yahudiler İsrail bayrağını yaktı04.07.2019 12:09
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