Ülkücülerden Binali Yıldırım'a şarkılı destek 23.03.2019 23:56

Cumhur İttifakı kapsamında MHP ve AK Parti'nin ortak adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan Binali Yıldırım'a ülkücü hareketin desteği devam ediyor.

Bu kapsamda gerçekleşen ortak organizasyonlarda MHP ve AK Parti'nin birlikteliğini vurgulayan "İKİ YAKA BİR SEVDA" sloganı ön plana çıkmıştı.

Hem İstanbul'un iki yakasını ve Istanbul sevdasını hem de MHP ve Ak Parti'nin bir araya gelmesini sağlayan memleket sevdasını vurgulayan bu slogan; bir seçim şarkısına da ilham oldu.

Ülkü Ocakları Genel Merkez sanatçılarından Gürbüz Gözüm'ün seslendirdiği şarkı; dinleyenlerin beğenisini kazandı.

Sözleri ve müziğiyle seçimlerin heyecanını yansıtan şarkının yazarı da Yağız Ozan mahlasını kullanan genç bir ülkücü halk müziği sanatçısı...