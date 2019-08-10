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Ülke şokta! Yakıt tankeri patladı: 57 kişi yanarak can verdi

10.08.2019 12:26

Tanzanya'nın doğusunda yer alan Morogoro kentinde bir petrol tankerinin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.


İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Tanzanya'nın doğusunda yer alan Morogoro kentinde bir yakıt tankeri patladı. Patlamada en az 57 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Petrol tankeri otoyolda seyir halinde ilerlerken devrildi. Tankerin devrilmesi sonucu etrafa saçılan petrolü almak için çok sayıda insan bölgeye akın etti. Bu sırada petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu ortaya korkunç bir manzara çıktı. En az 57 kişi alevlerin ortasında kalarak yanarak can verdi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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