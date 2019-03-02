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Ülke genelinde eş zamanlı uygulama! Aranan 2 bin 612 kişi yakalandı

02.03.2019 11:14

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.


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