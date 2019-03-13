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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan flaş Boeing açıklaması

13.03.2019 15:19

Son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durduruldu.


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