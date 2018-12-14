Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren kazasıyla ilgili önemli açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün Ankara'da yaşanan YHT kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turhan yaptığı açıklamada sinyalizasyon sisteminin demiryolları için zorunlu bir sistem olmadığını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren kazasıyla ilgili önemli açıklama14 Aralık 2018, Cuma
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