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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren kazasıyla ilgili önemli açıklama

14 Aralık 2018, Cuma

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, dün Ankara'da yaşanan YHT kazasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Turhan yaptığı açıklamada sinyalizasyon sisteminin demiryolları için zorunlu bir sistem olmadığını açıkladı.


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