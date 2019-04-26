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Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy seçim zaferi sonrası Türkiye'de tatil yapıyor

26.04.2019 13:45

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Vladimir Zelenskiy, seçim kampanyası yorgunluğunu Türkiye tatiliyle atacak.


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