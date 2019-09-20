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Ukrayna'nın başkenti Kiev'den şoke eden görüntü! Eski asker, polis İHA'sını düşürdü! (Video)

20.09.2019 22:49

Ukrayna başkenti Kiev’de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko’nun, polis İHA’sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.


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