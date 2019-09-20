Ukrayna başkenti Kiev’de üzerine arabasıyla çıktığı köprüyü bomba ile havaya uçurma tehdidi yapan eski asker Aleksey Belko’nun, polis İHA’sını silahla vurduğu görüntüler yayınlandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den şoke eden görüntü! Eski asker, polis İHA'sını düşürdü! (Video)20.09.2019 22:49
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