Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülen katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı05 Ocak 2019, Cumartesi
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