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Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı

05 Ocak 2019, Cumartesi

Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülen katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.


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