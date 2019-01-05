Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren katil mezarlıkta yakalandı 05 Ocak 2019, Cumartesi

Ukrayna'da 2 Türk kızının vahşice öldürülen katil zanlısı Pendik'te bir mezarlıkta bir kurusıkı silah ve bıçakla yakalandı. Zanlı Hüsnü Can Çökmez Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek sorguya alındı.