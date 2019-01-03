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Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu

03 Ocak 2019, Perşembe

Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu.


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