Ukrayna lideri Zelenski bizzat denedi! Ardından Türklere teşekkür etti

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, büyük bölümünü Türk bir şirketin üstlendiği ülkenin doğusundaki Zaporoje-Mariupol otoyolunu bizzat test etti. Ardından yaptığı açıklamada otoyolun inşasında yer alan kişi ve şirketlere teşekkür eden Zelenski, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi ile de sohbet etti.
Ukrayna lideri Zelenski bizzat denedi! Ardından Türklere teşekkür etti29.10.2019 22:01
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