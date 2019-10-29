Ukrayna lideri Zelenski bizzat denedi! Ardından Türklere teşekkür etti 29.10.2019 22:01

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, büyük bölümünü Türk bir şirketin üstlendiği ülkenin doğusundaki Zaporoje-Mariupol otoyolunu bizzat test etti. Ardından yaptığı açıklamada otoyolun inşasında yer alan kişi ve şirketlere teşekkür eden Zelenski, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi ile de sohbet etti.