Haberler Web TV Ukrayna lideri Zelenski bizzat denedi! Ardından Türklere teşekkür etti

Ukrayna lideri Zelenski bizzat denedi! Ardından Türklere teşekkür etti

29.10.2019 22:01

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, büyük bölümünü Türk bir şirketin üstlendiği ülkenin doğusundaki Zaporoje-Mariupol otoyolunu bizzat test etti. Ardından yaptığı açıklamada otoyolun inşasında yer alan kişi ve şirketlere teşekkür eden Zelenski, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi ile de sohbet etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları