Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı. Ukrayna heyetinde ise Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu da hazır bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı07.08.2019 17:54
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da | Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı
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