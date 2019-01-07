Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi’nde

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyan ‘Tomos’ adlı kararnameyi imzaladı. Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen törene Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da katıldı. Pazar günü Aya Yorgi Kilisesi’nde yapılacak ayin sonrası bağımsızlık belgesi Ukrayna Ortodoks Metropoliti Epifaniy’e teslim edilecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Fener Rum Patrihkanesi’nde07 Ocak 2019, Pazartesi
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