Haberler Web TV Ukrayna askerleri Rus tankerine el koydu! İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri

Ukrayna askerleri Rus tankerine el koydu! İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri

25.07.2019 18:40

Son dakika haberine göre Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na yeni bir isimle giriş yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda gerilimi sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi. Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi. İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları