Ukrayna askerleri Rus tankerine el koydu! İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri

Son dakika haberine göre Ukrayna, Kerç Boğazı'nda Ukrayna bayraklı gemilerin geçişini engellediği gerekçesiyle Rus tankerine el koydu. Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus tankerinin Ukrayna'nın Izmail Limanı'na yeni bir isimle giriş yaptığı belirtildi. Yapılan açıklamada geminin adının geçtiğimiz kasım ayında Kerç Boğazı'nda gerilimi sırasında 'Neyma' olduğunu fakat yeni isminin 'Nika Spirit' olarak değiştirildiği ifade edildi. Tankerde arama yapıldığını ifade eden Ukrayna tarafı, geminin gözaltında tutulması için mahkeme kararı isteyeceklerini bildirdi. İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri...
Ukrayna askerleri Rus tankerine el koydu! İşte Ukrayna askerlerinin tankere düzenlediği operasyonun görüntüleri25.07.2019 18:40
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