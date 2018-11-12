Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.
Üfürükçü çalı süpürgesiyle karı-kocayı böyle çarptı12 Kasım 2018, Pazartesi
- Bir dönem Gülen'in en yakınlarından olan Latif Erdoğan'dan şok açıklamalar
- Motosikletle terör estiren magandanın şovu kazayla sona erdi
- Üfürükçü çalı süpürgesiyle karı-kocayı böyle çarptı
- Pencereyi açık gören anneannenin feryadı apartmanı inletti!
- İzmir'de büyük facia! Göçmen teknesi battı 10 kişi kayboldu
- Havalimanında UBER tehditi
- Kadın turist kendisini dolandırmaya çalışan taksiciyi görüntüledi
- Adana'da ortalık savaş alanına döndü... 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı!
- Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı
- Öldü sanılan adam aşırı alkollü çıktı
- Hakkari şehitlerine veda
- Şırnak'ta drone ile saldırı girişimi son anda önlendi! İşte o görüntüler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.