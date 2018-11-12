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Üfürükçü çalı süpürgesiyle karı-kocayı böyle çarptı

12 Kasım 2018, Pazartesi

Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.


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