Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi. Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi.
Fenerbahçe'nin merakla beklediği UEFA kararı belli oldu. A Spor'un haberine göre UEFA, Fenerbahçe'ye men cezası vermedi.
UEFA'nın Finansal Fair Play çerçevesinde sarı-lacivertli ekibe sadece çeşitli yaptırımlar uygulayacağı açıklandı.Fenerbahçe'nin UEFA'dan kadro kısıtlaması, maddi cezalar gibi yaptırımlar alması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.