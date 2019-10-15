UEFA'dan asker selamı soruşturması | Videosunu izle 15.10.2019 16:45

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa Türkiye maçında A Milli Takım'ımızın yaşadığı gol sevinci sırasında verdiği asker selamı nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA, Futbol Federasyonu'ndan yazılı açıklama talep etti. Ayrıntıları A Haber Muhabiri Gizem Adal aktardı...

Kararın Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildiği ve konuyla ilgili savunma istendiği ifade edildi.

Milli Takımımız, Kaan Ayhan'ın 81. dakikada attığı golün ardından Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş; 'Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize bu şekilde destek vermişti.

ARNAVUTLUK MAÇI DA RADARDA

Soruşturma kararının yalnızca Fransa maçıyla ilgili olmadığı, Kadıköy'de oynanan Arnavutluk mücadelesindeki asker selamı verilerek yapılan gol sevinci için de savunma istendiği öğrenildi.

'CEZA BEKLİYORUZ'

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu: "Asker selamından dolayı UEFA'dan Türkiye'ye emsal niteliğinde bir ceza bekliyoruz."

Soruşturma hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Başarısızlığı başka bir takım oyunlarla başka yöne çekme çabalarının ve batının çifte standardının son bulması gerektiğini belirtti. Buradaki mesajın bir sevgiyle empati selamı olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Algıyı başka yönlere çekmek isteyenler yanlış işlerle uğraşıyor. Biz ülke olarak sporun dostluk ve barış ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz. Varını yoğunu ortaya koyan milli takımımızın, değerli hocamızın, selamıyla Mehmetçiğimizin yanında olan sporcularımızın her zaman yanındayız. Bizler bu tür manipülatif oyunlara müsaade etmeyeceğiz. Çifte standardın olduğunu ifade ettim. Bakın burada bir resim var. O gün hiçbir şekilde ses çıkarmayanlar bugün kahraman Mehmetçiğimizin güzel selamından başka anlamlar çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.