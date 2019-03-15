Haberler Web TV UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

15.03.2019 15:29

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları