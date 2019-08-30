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UEFA Avrupa Liginde temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu!

30.08.2019 16:20

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in rakipleri belli oldu. Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton Wanderers ve Slovan Bratislava ile eşleşti. Medipol Başakşehir'in J Grubu'ndaki rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu. Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.


İŞTE TUM GRUPLAR

A GRUBU

Sevilla
APOEL
Qarabağ
Dudalange

B GRUBU

Dinamo Kiev
Kopenhag
Malmö
Lugano

C GRUBU

Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor

D GRUBU

Sporting Lizbon
PSV Eindhoven
Rosenborg
LASK Linz

E GRUBU

Lazio
Celtic
Rennes
Cluj

F GRUBU

Arsenal
E. Frankfurt
Standard Liege
Vitoria Guimaraes

G GRUBU

Porto
Young Boys
Feyenoord
Rangers

H GRUBU

CSKA Moskova
Ludogorets
Espanyol
Ferencvaros

I GRUBU

Wolfsburg
Gent
Saint Etienne
FC Olexandriya

J GRUBU

Roma
Mönchengladbach
Başakşehir
Wolfsberger

K GRUBU

Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slovan Bratislava

L GRUBU

Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmaar

- İlk hafta maçları 19 Eylül'de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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