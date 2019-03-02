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Ucuza araç almak için son 1 ay

02.03.2019 12:29

2018 yılında uygulanan vergi indirimleri 2019 yılının ilk 3 ayında da devam ediyor. Fırsatlar için artık son günlere girildi. Ötv ve kdv indirimleri için son gün 31 Mart...


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