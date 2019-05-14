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Uçuruma düşen kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı için derenin yönü değiştirilecek

14.05.2019 16:52

Bayburt - Trabzon il sınırında 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’ndaki Derebaşı virajlarında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sürüyor. Abdulkadir Nişancı'nın ayakkabısının tekinin bulunduğu Soğanlı Deresi'nin yönü değiştirilerek arama çalışmaları kolaylaştırılacak. .


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