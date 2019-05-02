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Üçüncü kattan düşen Muhammed Emir hayatını kaybetti

02.05.2019 21:27

Tokat'ın Erbaa ilçesinde dün akşam üçüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Muhammed Emir Alparslan (7), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


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