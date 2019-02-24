Haberler Web TV Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli?

Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli?

24.02.2019 14:35

Yılbaşında başlayan ücretli poşet uygulamasında bazı fırsatçıların çeşitli yollarla tüketiciyi mağdur ettiği belirlendi. Buna göre tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretleri konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları