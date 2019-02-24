Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli? 24.02.2019 14:35

Yılbaşında başlayan ücretli poşet uygulamasında bazı fırsatçıların çeşitli yollarla tüketiciyi mağdur ettiği belirlendi. Buna göre tüketici örgütü temsilcileri, alışveriş yapılan yerlerden alınan poşetlerin fişlere işlenip işlenmediği ve poşet ücretleri konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.