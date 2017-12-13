Üçok: FETÖ'nün suikast timi eğitiliyor

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün süikast timi oluşturduğunu yakında sansasyonel eylem yapacağı iddiasında bulundu.
Üçok: FETÖ'nün suikast timi eğitiliyor12 Aralık 2017, Salı
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