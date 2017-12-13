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Üçok: FETÖ'nün suikast timi eğitiliyor

12 Aralık 2017, Salı

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok FETÖ'nün süikast timi oluşturduğunu yakında sansasyonel eylem yapacağı iddiasında bulundu.

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