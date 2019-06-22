Haberler Web TV "Uçan Kale" A400M Türkiye'ye getirildi

"Uçan Kale" A400M Türkiye'ye getirildi

22.06.2019 18:36

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ulaştırma kabiliyetleini artıran "Uçan Kale" A400M, hava savunmasını güçlendirip ülke savunmasına katkı sağlayacak. A400M uçağının güçlendirme çalışmaları 2020 yılından itibaren Kayseri'de gerçekleştirilecek.


Hava savunması güçlendiren Türkiye, 5 ülkeye de katılımcısı olduğu A400M projesi kapsamında 8. uçağını da teslim aldı. Tasarım ve üretimini Türk mühendislerin yaptığı "Uçan Kale" A400 M uçağının güçlendirme çalışmaları 2020 yılından itibaren Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları