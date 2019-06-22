"Uçan Kale" A400M Türkiye'ye getirildi 22.06.2019 18:36

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taktik ulaştırma kabiliyetleini artıran "Uçan Kale" A400M, hava savunmasını güçlendirip ülke savunmasına katkı sağlayacak. A400M uçağının güçlendirme çalışmaları 2020 yılından itibaren Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Hava savunması güçlendiren Türkiye, 5 ülkeye de katılımcısı olduğu A400M projesi kapsamında 8. uçağını da teslim aldı. Tasarım ve üretimini Türk mühendislerin yaptığı "Uçan Kale" A400 M uçağının güçlendirme çalışmaları 2020 yılından itibaren Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.