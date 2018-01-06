Yol Durumu

Uçakların çarpışma anı kamerada!

06 Ocak 2018, Cumartesi

Kanada'ya inen bir yolcu uçağına körük sırası beklerken diğer uçak çarptı, havalimanında çığlıklar yükseldi. O anları yolcular cep telefonu kameraları ile böyle kaydetti.

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