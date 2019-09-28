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Üç bin yükümlüye yerli e-Kelepçe! Elektronik İzleme Merkezi'nde kaç kişi izleniyor?

28.09.2019 10:28

Cezalarının belli sürelerini yattıktan sonra ev hapsi verilen kişiler e-kelepçeyle gözetim altında tutuluyor. Adalet Bakanlığı’na bağlı Elektronik İzleme Merkezi’nin bazı suçluları 7/24 takip ettiği e-Kelepçe uygulamasında yerli sistemler geliştiriliyor. Bakanlık bu yıl, 2 bin 610 ev hapsi, 310 anlık takip, 60 mağdur ve 20 alkol izleme ünitesinin alımını gerçekleştirecek. Böylelikle Elektronik İzleme Merkezi tarafından takibi yapılan yaklaşık 3 bin yükümlü yerli e-Kelepçe’yle izlenecek. İşte ayrıntılar...


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