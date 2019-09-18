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Tuzla'daki fabrikada patlama anı kamerada! Metrelerce havaya fırladı

18.09.2019 15:41

İstanbul Tuzla'da yanan fabrikada patlama oldu. Patlayan yakıt tankı metrelerce havaya fırladı, yaralananlar oldu. Tuzla Belediye Başkanı, 3 itfaiye erinin yaralandığını söyledi. Bölgede ikinci bir patlama olması ihtimaline karşı önlem alınıyor.


Bugün saat 12:00 sıralarında Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu. Tanker parçası itfaiye erlerinin üzerine düştü. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor. Tuzla Belediye Başkanı, 3 itfaiye erinin yaralandığını söyledi.

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti'' dedi.

Bölgede ikinci bir patlama olması ihtimaline karşı önlem alınıyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken yangın söndürme helikopteri de geldi.

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