Tuzla'da yangın! 08.10.2019 14:54

İstanbul Tuzla'da bir bina alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının neden çıktığı henüz belilenemedi.

İstanbul Tuzla ilçesi Orhanlı mevkiinde 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan yangın alt kata da sıçradı. Olay yerine Orhanlı ve Tuzla itfaiye ekipleri ve ambulans ekibi sevk edildi.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.