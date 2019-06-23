Tuzla'da oyunu Kullanan Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar 23.06.2019 11:59

Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu'nda oyunu kullandı. Yıldırım, "İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı vermiş olacak. Bugün kırgınlığı bırakma, geleceğe odaklanma zamanı." dedi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, oyunu Tuzla'da Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulu'nda "1049" numaralı sandıkta kullandı. Binali Yıldırım, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bugün konuşma sırası seçmenindir ve onlar kararını verecek" dedi.

Yıldırım oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teşekkür ediyorum oyumuzu kullandık vatandaşlık görevimiz yaptık inşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek beş yıl için İstanbul'u kim yönetecek İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbulluların vereceği kararın başımız gözümüz üstünde yeri var. 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk projelerimiz vaatlerimiz anlattık. Bir konuştuk iki dinledik. Bugün konuşma sırası seçmenlerimizin onlar kararını bugün vermiş olacak. İstanbulumuza hayırlı olsun."