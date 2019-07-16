Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da duvara çarptı: Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Tuzla'da otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölü16.07.2019 04:12
- Londra ve İstanbul'da eş zamanlı 15 Temmuz anması
- Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip denize atladı
- E-5'te feci ölüm! Metrobüs üst geçidinden atlayan kadın hayatını kaybetti
- Tuzla'da otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölü
- TEM eski Daire Başkanı Turgut Aslan: Darbeye delil mi aranıyor! Ben buradayım
- Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev LED Türk Bayrağı
- Son dakika... 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerdeeş zamanlı sela okundu
- Başkan Erdoğan açılışını yaptı! İşte Hafıza 15 Temmuz Müzesi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Başkan Erdoğan'a "İşte ordu, işte komutan" sloganları
- Başkan Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışında konuştu
- Başkan Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda 'Bu vatan kimin?' şiirini okudu
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'un yıldönümünde önemli açıklamalar: Ruhlarını iblise satanlar var
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.