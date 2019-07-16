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Tuzla'da otomobil takla atıp duvara çarptı: 1 ölü

16.07.2019 04:12

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma ardından da duvara çarptı: Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


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