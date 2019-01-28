Haberler Web TV Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var

Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var

28 Ocak 2019, Pazartesi

Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları