Tuzla'da bulunan bir tersanenin içinde bulunan gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 6 çalışan yaralandı.
Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var28 Ocak 2019, Pazartesi
- Tuzla'da gemide yangın: Yaralılar var
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