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Tuzla'da deri fabrikası alev alev yandı

18.09.2019 13:13

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü. Bölgede alarm verildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yaşandığı fabrikada patlama sesleri duyuluyor.


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