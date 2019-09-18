Tuzla'da deri fabrikası alev alev yandı 18.09.2019 13:13

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü. Bölgede alarm verildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yaşandığı fabrikada patlama sesleri duyuluyor.