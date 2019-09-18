Tuzla'da deri fabrikası alev alev yandı

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın hızla büyüdü. Bölgede alarm verildi. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yaşandığı fabrikada patlama sesleri duyuluyor.
Tuzla'da deri fabrikası alev alev yandı18.09.2019 13:13
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