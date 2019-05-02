Haberler Web TV Tuzla’da 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven cani tutuklandı

Tuzla’da 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven cani tutuklandı

02.05.2019 18:33

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Tuzla’da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.’yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.


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