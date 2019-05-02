Tuzla’da 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven cani tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine, Tuzla’da aracına erik çekirdeği atan 12 yaşındaki M. Y. K.’yı darp eden otomobilin sahibi Ufuk Ö. tutuklandı.
Tuzla’da 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven cani tutuklandı02.05.2019 18:33
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