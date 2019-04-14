Tuzla Piyade Okulu'ndaki bir yatakhanenin giriş katında yangın çıktı. Yangında iki kursiyer teğmen yaralandı.
Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı14.04.2019 03:48
- Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı
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