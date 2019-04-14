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Tuzla Piyade Okulu'nda yangın: 2 yaralı

14.04.2019 03:48

Tuzla Piyade Okulu'ndaki bir yatakhanenin giriş katında yangın çıktı. Yangında iki kursiyer teğmen yaralandı.


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