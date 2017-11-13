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Tüyleri diken diken eden and!

13 Kasım 2017, Pazartesi
Dağlıca'da vatani görevini yapmakta olan Türk askerleri tüyleri diken diken eden bir and okudu. İşte o anlar...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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serkan serkan

ALLAH yardımcınız olsun

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evet0
hayır0
cevapla 13.11.2017 11:39
S&#220;PER T&#220;RKİYE 2071 SÜPER TÜRKİYE 2071

askerlerimize dünyanın en iyi silahını,bombasını,teczisatını,gece görüş dürbünlerini,vermeliyiz.gecede ve gündüzde çok rahat çatışmaya girmelidir.2 bin metreden gece bile terröristi ,hainleri vurmalıdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 13.11.2017 10:51
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