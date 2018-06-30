Ankara'da evinde gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen CHP eski Milletvekili Eren Erdem, tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevi'ne böyle girdi.
Tutuklanan CHP'li eski Milletvekili Eren Erdem, İstanbul Silivri Cezaevi'ne böyle girdi!29 Haziran 2018, Cuma
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