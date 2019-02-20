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TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu! Simone Kaslowski kimdir?

20.02.2019 14:55

TÜSİAD'ın başkanlığına Organik Kimya'nın CEO'luğunu yürüten Simone Kaslowski seçildi.


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