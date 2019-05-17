TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına tepkiler dinmiyor 17.05.2019 11:54

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Tuncay Özilhan'ın bu açıklamalarını uzmanlar AHaber ekranlarında yorumladı.



TÜSİAD HEP BÖYLEYDİ

A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, tartışmalara ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Övür, TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamalarına ilişkin "TUSİAD aslında seçilmiş hükümetlerle ilişkisine baktığımızda ne zaman Türkiye'nin meselelerini çözmeye çalışan seçilmiş bir hükümet varsa TÜSİAD hep onun karşısında yer almıştır" dedi.



VESAYET REJİMİNİN EN GÜÇLÜ ODAĞI

Mahmut Övür, TÜSİAD hakkında "Darbe zamanında kurulan, vesayet rejiminin en büyük dayanaklarından birisidir" dedi.



BAŞINDA TÜRK VAR AMA BU ÜLKEYLE ALAKASI YOK!

TÜSİAD'ın açıklamalarını değerlendiren bir başka isim olan gazeteci Emin Pazarcı, TUSİAD için "başında Türk var ama bu ülkeyle uzaktan yakından alakası yok. Demokrasiden yana hiçbir zaman tavır almamıştır" dedi.