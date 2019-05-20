TÜSİAD'ın siyasi çıkışlarının arkasında hangi sebepler yatıyor? 20.05.2019 12:06

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Tuncay Özilhan'ın bu skandal açıklamaları sonrası TÜSİAD’ın üstlenmesi gereken ekonomik görevlerden çok siyasi çıkışlarla gündeme gelmesi bir kez daha tepki çekti. AHaber ekranlarında yayınlanan çarpıcı analizde, TÜSİAD’ın tarih boyunca takındığı antidemokratik, müdahaleci tavrı ele alındı. İşte TÜSİAD’ın siyasi çıkışlarının perde arkası…