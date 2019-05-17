TÜSİAD'ın düğmesine kim bastı? Tuncay Özilhan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? 17.05.2019 00:12

Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği YİK Başkanı Tuncay Özilhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "31 Mart seçimleri her şeyden önce ülkemiz için önemli bir demokrasi sınavı oldu. İktidar, muhalefet, YSK olmak üzere devlet kurumları bu seçimlerde büyük bir sınavla karşı karşıya kaldı. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" şeklinde ifadeler kullanmıştı. Tuncay Özilhan'ın bu açıklamalarını SATA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, yorumladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TUNCAY ÖZİLHAN'A ÇOK SERT TEPKİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

Dün, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın, bunu bu şekilde açıklamak istemezdim. Buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

Bu tür istatistikler çoğunlukla, ülkemize karşı yaklaşımlarının asla adil olmadığını bildiğimiz çevrelerin ürünüdür. Buna rağmen benzer istatistiklerde Türkiye'nin gerçekten çok iyi olduğu nice alanlar var.

"BUNLARI GÖRMEZ!"

Mesela, iş yapma kolaylığı bakımından 17 sıra birden yükselerek 190 ülke arasında 43'üncülüğe çıktı. Bunu görmez! Ekonomik özgürlükler endeksinde de, 180 ülke içerisinde 68. sıradayız. Bunu görmez! Halbuki bu kişi, bizi hep ülkemizi 110'lu, 120'li sıralarda gösteren istatistik eğrileri üzerinden vurmaya çalışıyor.

"BEYEFENDİ! BEN SİZİN 17 YIL ÖNCEKİ DURUMUNUZU DA BİLİYORUM"

Beyefendi! 17 yıl önce Türkiye'nin kişi başına milli geliri neydi, bugün Türkiye'nin kişi başına milli geliri ne? Sen ekonomik olarak o gün neredeydin? Bugün neredesin? O günden bu güne sadece firman ne kadar büyüdü, arkadaşların ne kadar güçlendi, onu hiç masaya yatırmıyor musun?Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Yeri gelirse bunları da teşhir ederim. Ama şunu bilin ki, Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor. Ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

Zira biz TÜSİAD'ın kasıtlı olarak Türkiye'yi alt sıralarda gösteren istatistiklerin illüzyonuna sığınmak yerine, mesela başlattığımız 2,5 milyonluk istihdam seferberliğine niçin destek vermiyor, bunu da kendilerine hatırlatırım. Size burada iş düşmüyor mu? Dev fabrikalarınız var. Holdingsiniz! Ne olur yanına 5 - 10 işsiz insanı alsan? Neyini kaybedersin?

"DAHA GEÇEN HAFTA ZİYARETİME GELDİLER, ŞİMDİ YAPTIKLARI AÇIKLAMAYA BAK!"

Bunları dert edinmiyorsunuz. Onlara da bunu hatırlatıyorum. Biz TÜSİAD'ın politik tarafgirlikten daha ziyade, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlık mücadelesine yaptığı katkılarla gündeme gelmesini arzu ederdik.

Daha bir hafta önce ziyaretime geldiniz. Sizlerle biz neleri konuştuk? Bir hafta geçmeden yaptıkları açıklamalar bak!

"BU DOLARLAR, AVROLAR SİZİ KURTARMAZ! SİZİ MİLLET KURTARIR!"

Unutmayalım ki bu ülke, hepimizin ortak vatanıdır. Bu dolarlar, bu avrolar sizleri kurtarmaz! Bu millet sizi kurtarırsa kurtarır! Bunu da böyle bilin!

Bayrak hepimizin ortak bayrağıdır. Anayasa, devletimizi bir arada tutan kilit taşıdır. Demokrasi, bedelini canla ödeyerek elde ettiğimiz en büyük kazanımdır. Hiç kimsenin, siyasi hesaplarla Türk demokrasisinde gedik açmaya, 70 yıllık kazanımlarımızı dinamitlemeye hakkı yoktur.

Tuncay Özilhan, bu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Değerli üyeler hepimiz biliyoruz ülkemiz önemli sorunlarla karşı karşıya. Ekonomide dış ve iç siyasette sıkışmış durumdayız. Yapısal sorunlar ancak uzun vadede çözülür. Endişeler güven kaybına yol açıyor. 2023 hedeflerinden bu yüzden uzaklaştık ve konuşamaz hale geldik. Makro ekonomik dengelerde uzun süredir devam eden bir bozulma var. 2007 de başladı küresel kriz ile derinleşti.

31 Mart demokrasi sınavı oldu. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır."