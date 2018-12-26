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TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten asgari ücret açıklaması

26 Aralık 2018, Çarşamba

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bilecik, "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.


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