TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz bir soframız bir" mesajı

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.
TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz bir soframız bir" mesajı24.05.2019 00:21
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