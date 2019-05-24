Haberler Web TV TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz bir soframız bir" mesajı

TUSAŞ mühendislerinden "Gönlümüz bir soframız bir" mesajı

24.05.2019 00:21

Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesaplarından, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) mühendislerinin ramazana özel mesajlar verdiği video paylaşıldı.


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