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Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi

13.10.2019 23:55

ABD’de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.


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