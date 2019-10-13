ABD’de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.
Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi13.10.2019 23:55
- Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
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