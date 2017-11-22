Türkler yaptı, dünya peşine düştü!

Türk mühendisler tamamen yerli imkanlarla görünmez kamuflaj geliştirdi. Asker, mühimmat ve araç gizlenmesinde kullanılan kamuflajlara birçok ülkeden talep var. İzmir'de tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kamuflaj tam not aldı. Birçok askeri alanda kullanılabilen kamuflaj asker, mühimmat ve araçların gizlenmesinde büyük rol oynayacak. Firma sahibi Sabri Ünlütürk A Haber kamuflajın özelliklerini anlattı.
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Çok teşekkürler daima üretim daima ARGE
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