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Türkler yaptı, dünya peşine düştü!

21 Kasım 2017, Salı
Türk mühendisler tamamen yerli imkanlarla görünmez kamuflaj geliştirdi. Asker, mühimmat ve araç gizlenmesinde kullanılan kamuflajlara birçok ülkeden talep var. İzmir'de tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kamuflaj tam not aldı. Birçok askeri alanda kullanılabilen kamuflaj asker, mühimmat ve araçların gizlenmesinde büyük rol oynayacak. Firma sahibi Sabri Ünlütürk A Haber kamuflajın özelliklerini anlattı.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Çok teşekkürler daima üretim daima ARGE

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evet2
hayır0
cevapla 21.11.2017 16:44
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