Bölgede ve küresel sahnede oyun değiştirici etkiye sahip hamleleri sonrası tüm oklar yine Türkiye’ye çevrildi. Türkiye kendisine yönelik doğrudan tehditlere karşı kararlı bir strateji benimserken, bölgenin istikrarsızlığına yönelik sürdürülen dış müdahalelerden de rahatsızlığını her fırsatta dile getiriyor. Erbil'de Türk Konsolosluğunda görevli bir diplomatın da şehit olduğu hain saldırı da Türkiye’nin hamlelerinden rahatsız olan dış güçlerin bir planı olarak karşımızda duruyor. İşte tüm detaylar...
Türkiye’yi kuşatma planında kim, nerede? Erbil'de bir diplomatımızın şehit olduğu saldırının perde arkasında ne var?24.07.2019 03:39
- Türkiye’yi kuşatma planında kim, nerede? Erbil'de bir diplomatımızın şehit olduğu saldırının perde arkasında ne var?
- Erbil saldırısının perde arkasında ne var? Türkiye’yi kuşatma planında kim, nerede?
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