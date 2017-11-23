Yol Durumu

Türkiye'yi durdurmak için faiz lobisi işbaşında

23 Kasım 2017, Perşembe
Faiz lobisi yeniden işbaşında! Türkiye'ye diz çöktürme operasyonunu bu kez dolar üzerinden yapıyorlar. Ekonominin gerçekleri ile uyuşmayan bu tablo ile kriz algısı yaratıp, Türkiye'deki siyasi ve ekonomik istikrarı hedef alıyorlar. İşte dövizin hızla artmasının ardındaki kirli plan!
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